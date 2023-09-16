أول مائدة نقاش مستديرة لأصحاب الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، مائدة مستديرة لمناقشة تحسين توافق خريجي جامعة كفر الشيخ مع احتياجات سوق العمل.



جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، الدكتور علاء غازي مدير المركز، والدكتور أحمد سليم مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، والدكتور علاء اللقاني مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، والدكتور أسامة وفا إخصائي أول تطوير مهني، والدكتور محمد غلة، إخصائي تطوير مهني، والدكتور معتصم دراز مسئول المعلومات، والدكتور مني المعداوي مسئول التدريب، وبمشاركة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة كفر الشيخ، بقاعة مجلس الجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال قد تناولت عدة محاور، هي : تقييم مدى استعداد وجاهزية خريجي الجامعة لدخول سوق العمل ومواجهة تحدياته، وتحديد المهارات والمعرفة الضرورية والمرغوبة من قبل أصحاب الأعمال في سوق العمل الحديث والمجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير خريجي جامعة كفر الشيخ، بالإضافة الى مقترحات لاستحداث البرامج المميزة والبينية والتدريب في الجامعة بناءً على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحقيق توافق أفضل بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب. وأن الهدف من اقامة المائدة المستديرة هو مواكبة مستجدات سوق العمل وتحديد التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور اماني شاكر، أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة العام والخاص وتسعى جامعة كفر الشيخ الى تخريج طالب متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالي والمتطور دائما، ومن هنا كان الهدف من إقامة المركز الجامعي للتطوير المهني ليكون أحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف، ولدعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف فضلاً عن الربط بين ما يدرسه الطالب في الحياة الأكاديمية، ومتطلبات سوق العمل مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة كفر الشيخ.

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