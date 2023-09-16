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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تحصد جوائز ومراكز المتقدمة في أسبوع شباب الجامعات المصرية

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، والذي نظمته جامعة حلوان، وحصل طلاب الجامعة على الكثير من الجوائز في مجالات الأنشطة المتنوعة.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للطلبة الفائزين فى فعاليات هذا الاسبوع، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

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وكشف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول جامعة كفر الشيخ على مراكز متقدمة فى العديد من الانشطة، ففي مجال النشاط الثقافي حصل الطالب حسن رضا بكلية الطب البيطري على المركز الثاني فى القران الكريم، وفي دوري المعلومات حصل الطالب محمد رفعت كلية الطب البشري، وآية مهدي كلية التمريض على المركز الثاني، وفي مجال النشاط الفني حصل الطالب أحمد العربي كلية التربية النوعية على المركز الثالث فى تصوير الزيت، وحصلت الطالبة سلمي عبد الحكيم كلية الزراعة على المركز الثالث فى التصوير الفوتوغرافي، وفي مجال النشاط العلمي حصل الطالب محمود شريف كلية الهندسة، والطالب محمود خالد كلية الهندسة، والطالبة حبيبة السيد كلية العلوم على المركز الثاني فى مصادر الطاقة، وحصلت الطالبة نور كفراوي كلية التربية على المركز الثالث فى قصة الخيال العلمي، وفي مجال النشاط الرياضي حققت الجامعة المركز الرابع على مستوي الجامعات المصرية فى لعبة كرة السلة بنات، وحصل فريق الجوالة بالجامعة حصل على مستوي أول على مستوي الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بما حققه طلبة جامعة كفر الشيخ من نتائج ونجاحات خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذى شارك فيه طلاب 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.

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