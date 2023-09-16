برشلونة يتقدم بهدفين على ريال بيتيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم جواو فيليكس بالهدف الأول في الدقيقة 25 ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوندي - كريستنسن - بالدي

خط الوسط: دي يونج - روميو - جافي

خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران تويس - روبرت ليفاندوفسكي



ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.