عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. محاكمة المتهم بالتخلص من صغيرته بسبب تبولها اللاإرادي

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل على سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين، محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادى فى البدرشين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم م.ع عامل محاجر يبلغ من العمر 28 عاما إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 21140 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم 6369 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة، بتهمة قتل ابنته “منة”.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم م.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، فى يوم ٢٠ ديسمبر الماضى بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

الجيزة محكمة محاكمة البدرشين النيابة العامة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن موظف تخلص من شخص في بولاق الدكرور

ولع كله.. أول تحرك من النيابة الإدارية بشأن حريق مصنع كيماويات بالمنوفية

عاجل.. حبس هشام قاسم 6 أشهر في سب وقذف كمال أبو عيطة

حبس سائق لإتجاره في الحشيش بحلوان

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

قرار عاجل بشأن يوتيوبر شهير مُتهم بسب وقذف منى زكي

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

استروكس وحشيش .. حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بالقاهرة

ترشيحاتنا

موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل

قطع الكهرباء وتضرر 120 ألف شخص.. إعصار عنيف يضرب كندا

لكل أسم حكاية.. لماذا سميت سدس الأمراء بهذا الأسم؟

ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح؟.. علي جمعة: تفتح لك 27 باب رزق

أيهما أفضل.. iphone 15 Pro أم iphone 15 Pro Max | مقارنة شاملة

طائرات تدخل منطقة الدفاع الجوي.. استفزاز صيني جديد ضد تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

5 مشروبات لعلاج الأرق

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ