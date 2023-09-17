بعد قليل.. محاكمة المتهم بالتخلص من صغيرته بسبب تبولها اللاإرادي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل على سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين، محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادى فى البدرشين.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم م.ع عامل محاجر يبلغ من العمر 28 عاما إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 21140 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم 6369 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة، بتهمة قتل ابنته “منة”.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم م.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، فى يوم ٢٠ ديسمبر الماضى بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخرى فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.