برشلونة يقسو على ريال بيتيس بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا عريضًا على نظيره ريال بيتيس، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم جواو فيليكس بالهدف الأول في الدقيقة 25 ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة ثلاثية في الدقائق فيران توريس ورافينيا وجواو كانسيلو في الدقائق 62- 66- 81.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوندي - كريستنسن - بالدي

خط الوسط: دي يونج - روميو - جافي

خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران تويس - روبرت ليفاندوفسكي



وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.