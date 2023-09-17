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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة جلال: العام الحالي سيكون نقطة انطلاق لبيراميدز

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد حسن تصريحات  أسامة جلال نجم بيراميدز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : أسامة جلال: العام الحالي لبيراميدز سيكون نقطة انطلاق لمرحلة مهمة للفريق وهدفنا الحصول على أكثر من بطولة.

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المرتقبة ضد بيراميدز في إفتتاح الدوري المصري بعد الهزيمة من أرتا سولار.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويحل الزمالك ضيفا على حساب بيراميدز يوم الخميس في الجولة الأولى.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 على ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بحضور كوكبة من الكرة المصرية.

 

ويواجه بيراميدز نظيره الجيش الرواندي غداً في دور الـ32 من دوري الأبطال في تمام الساعة 4.

 

بيراميدز أخبار نادي بيراميدز اسامة جلال أحمد حسن

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