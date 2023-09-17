رؤوف جاسر مهاجما مرتضي منصور: الأسوء في تاريخ نادي الزمالك

انتقد رؤوف جاسر، رئيس الزمالك الأسبق، الفترة التي ترأسها مرتضى منصور، للقلعة البيضاء، مؤكدا إنه الأسوأ في تاريخ النادي.

وقال رؤوف جاسر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»،

إن نادى الزمالك عانى كثيرا، وفترة نور الدالى من أفضل فترات الزمالك كرويا، بعد جلب العديد من اللاعبين مثل رضا عبدالعال وحمادة عبداللطيف.

وأضاف رؤوف جاسر: "اتهامات مرتضى منصور لممدوح عباس بها كثير من المبالغات، وأرفض الشماتة فى مرتضى منصور، وأرى إن فترته بها الكثير من الأخطاء، وقد واجهته كثيرا بسبب ذلك وأرى أنه أسوأ حاجة حصلت في تاريخ الزمالك الحديث".

وشدد: "البعض أحدث الوقيعة بيني وبين ممدوح عباس، وهو أكثر شخص دعم الزمالك ماديا بدون داعية، ولن أخوض الانتخابات مستقبلا لأني لا أحبها و لا أجيد هذه اللعبة".