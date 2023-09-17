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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يواجه فريق بيراميدز منافسه الجيش الرواندي اليوم علي ملعب بيلي كيجالي ضمن منفسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز

ويلعب فريق بيراميدز اليوم أمم الجيش الرواندي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة

ويقود لقاء بيراميدز تحكيميا كلا من جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

في وقت سابق ، أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام في العضلة الضامة، قبل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.


أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح أمس استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

أشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي، سيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

بيراميدز فريق بيراميدز الجيش الرواندي دوري ابطال افريقيا

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