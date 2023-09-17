رقم قياسي|كرم الشراقوة.. أهالي شبرا النخلة يتبرعون بـ1434 كيسًا بحملة للتبرع بالـ ـدم.. شاهد

نظّم أهالي وشباب قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، في حملة مكبرة للتبرع بالـ ـدم لصالح أبناء القرية المرضى والمحتاجين للـ ـدم بمشاركة جميع أبناء وشباب وفتيات القرية الذين حرصوا علي التبرع بدمائـ ـهم حيث بلغ عدد ما تم تجميعه من أكياس دم 1434 كيسًا لتصبح القرية الأولى على مستوى الجمهوية في تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم التي يتبرع بها أبناؤهم لصالح بنك الـ ـدم ويتم تخصيصها لجميع أبناء قريتهم.

أكد المحاسب محمد خليل عضو بجمعية شباب الخير للتنمية بقرية شبرا النخلة، أنه شهدت القرية يوم الجمعة الماضي ملحمـ ـة تقدمها شباب وفتيات وأهالي قريتهم حيث تم تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم حيث نظمت جمعية شباب الخير للتنمية بشبراالنخلة مركز بلبيس حملة التبرع بالـ ـدم رقم 13 لعام 2023 لصالح أهالي القرية والمرضي والمصابين حيث تم فتح 4 مقرات لاستقبال المتبرعين من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الحادية عشرة في ملحمـ ـة إنسانية خيرية تشارك فيها جميع أطياف القرية.

وأضاف "خليل" أن فكرة تنظيم حملة للتبرع بالـ ـدم بدأت منذ عام 2011 عندما تعرض أحد أبناء القرية لحادث واحتاج إلى متبرعين بالـ ـدم وتم استخدام مكبرات الصوت بمساجد القرية لحث الأهالي للتبرع له، فتوجّه عدد من شباب القرية إلى المستشفى المتواجد بها المصاب وتم التبرع له بالـ ـدم، ومن هنا ولدت فكرة حملات التبرع بالـ ـدم.

وأشار "خليل" الي انه تم انطلاق فكرة التبرع بالـ ـدم منذ عام 2011 وتم إنشاء بنك للقرية عن طريق تنظيم حملات التبرع ويتم وضع ما يتم التبرع به فى بنوك الـ ـدم بثلاثة مستشفيات وهي الاحرار التعليمي وبلبيس العام وجامعة الزقازيق، ومنذ ذلك الوقت استمرت الحملات بشكل مُنتظم من كل عام وتتم إتاحة الـ ـدم لأي شخص من أبناء القرية في حاجة إلى الـ ـدم.

وأكد محمد خليل أنه احتلت القرية بفضل أهلها المركز الأول علي مستوى الجمهورية في تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم في عام 2021 عن طريق تجميع 1303 أكياس وعام 2022 بتجميع 1400 كيس وفي هذا العام 2023 تم تجميع 1434.

فيما تقدّمت الدكتور " نانسى عبد الحى" مدير المركز الإقليمي لنقل الـ ـدم بالزقازيق بخالص شكرها لأهالى قرية شبرا النخلة ، على تنظيمهم العديد من حملات التبرع بالـ ـدم بصفة دائمة لصالح المرضى مشيرة إلي أنه نظم المركز الإقليمي لنقل الـ ـدم بالزقازيق حملة تبرع بالـ ـدم تحت شعار "اتبرع بالـ ـدم ليك ولغيرك" بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حيث ضرب أبناء القرية أروع الأمثلة للعطاء والإنسانية للتبرع بدمائـ ـهم من أجل توفير الـ ـدم لجميع المرضي مُحققين رقماً قياسياً بعدد المشاركين في حملة التبرع بالـ ـدم ، حيث أسفرت الحملة عن نتائج ممتازة وتعاون كبير من أبناء القرية بالتبرع بـ 1434 كيس من الـ ـدم خلال الحملة.

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