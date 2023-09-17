عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رقم قياسي|كرم الشراقوة.. أهالي شبرا النخلة يتبرعون بـ1434 كيسًا بحملة للتبرع بالـ ـدم.. شاهد

اهالي الشرقية يتبرعون
اهالي الشرقية يتبرعون بالدم

نظّم أهالي وشباب قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، في حملة مكبرة للتبرع بالـ ـدم لصالح أبناء القرية المرضى والمحتاجين للـ ـدم بمشاركة جميع أبناء وشباب وفتيات القرية الذين حرصوا علي التبرع بدمائـ ـهم حيث بلغ عدد ما تم تجميعه من أكياس دم 1434 كيسًا لتصبح القرية الأولى على مستوى الجمهوية في تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم التي يتبرع بها أبناؤهم لصالح بنك الـ ـدم ويتم تخصيصها لجميع أبناء قريتهم.

أكد المحاسب محمد خليل عضو بجمعية شباب الخير للتنمية بقرية شبرا النخلة، أنه شهدت القرية يوم الجمعة الماضي ملحمـ ـة تقدمها شباب وفتيات وأهالي قريتهم حيث تم تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم حيث نظمت جمعية شباب الخير للتنمية بشبراالنخلة مركز بلبيس حملة التبرع بالـ ـدم رقم 13 لعام 2023 لصالح أهالي القرية والمرضي والمصابين حيث تم فتح 4 مقرات لاستقبال المتبرعين من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الحادية عشرة في ملحمـ ـة إنسانية خيرية تشارك فيها جميع أطياف القرية.

وأضاف "خليل" أن فكرة تنظيم حملة للتبرع بالـ ـدم بدأت منذ عام 2011 عندما تعرض أحد أبناء القرية لحادث واحتاج إلى متبرعين بالـ ـدم وتم استخدام مكبرات الصوت بمساجد القرية لحث الأهالي للتبرع له، فتوجّه عدد من شباب القرية إلى المستشفى المتواجد بها المصاب وتم التبرع له بالـ ـدم، ومن هنا ولدت فكرة حملات التبرع بالـ ـدم.

 

وأشار "خليل" الي انه تم انطلاق فكرة التبرع بالـ ـدم منذ عام 2011 وتم إنشاء بنك للقرية عن طريق تنظيم حملات التبرع ويتم وضع ما يتم التبرع به فى بنوك الـ ـدم بثلاثة مستشفيات وهي  الاحرار التعليمي وبلبيس العام وجامعة الزقازيق، ومنذ ذلك الوقت استمرت الحملات بشكل مُنتظم من كل عام وتتم إتاحة الـ ـدم لأي شخص من أبناء القرية في حاجة إلى الـ ـدم.

 

وأكد محمد خليل أنه احتلت القرية بفضل أهلها المركز الأول علي مستوى الجمهورية في تجميع أكبر عدد من أكياس الـ ـدم في عام 2021 عن طريق تجميع 1303 أكياس وعام 2022 بتجميع 1400 كيس وفي هذا العام 2023 تم تجميع 1434.

فيما تقدّمت الدكتور " نانسى عبد الحى" مدير المركز الإقليمي لنقل الـ ـدم بالزقازيق بخالص شكرها لأهالى قرية شبرا النخلة ، على تنظيمهم العديد من حملات التبرع بالـ ـدم بصفة دائمة لصالح المرضى مشيرة إلي أنه نظم المركز الإقليمي لنقل الـ ـدم بالزقازيق حملة تبرع بالـ ـدم تحت شعار "اتبرع بالـ ـدم ليك ولغيرك" بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حيث ضرب أبناء القرية أروع الأمثلة للعطاء والإنسانية للتبرع بدمائـ ـهم من أجل توفير الـ ـدم لجميع المرضي مُحققين رقماً قياسياً بعدد المشاركين في حملة التبرع بالـ ـدم ، حيث أسفرت الحملة عن نتائج ممتازة وتعاون كبير من أبناء القرية بالتبرع بـ 1434 كيس من الـ ـدم خلال الحملة.

2d979e09-311f-4337-9412-4b460929efcc
2d979e09-311f-4337-9412-4b460929efcc
7cdd7f65-4e96-4290-9875-26cc6a0d0836
7cdd7f65-4e96-4290-9875-26cc6a0d0836
7e556a22-1433-4971-874f-4dacd310ee02
7e556a22-1433-4971-874f-4dacd310ee02
379504263_774499568017618_1449035792404538115_n
379504263_774499568017618_1449035792404538115_n
379691258_694720806035209_4007526658102283335_n
379691258_694720806035209_4007526658102283335_n
d2e0fbd5-076f-4b4d-8ba2-aa7186015a31
d2e0fbd5-076f-4b4d-8ba2-aa7186015a31
d516122e-1eea-4d3b-ba34-3337d7841c17
d516122e-1eea-4d3b-ba34-3337d7841c17
اهالي شبرا الأحرار التبرع بالدم الزقازيق اكياس دم الشراقوة بمحافظة الشرقية بلبيس بنوك الدم جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

ترشيحاتنا

شكاوى من زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى ساعتين يوميًا.. و"الكهرباء" تكشف مفاجأة

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ