دورة تدريبية عن تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع السادس بخطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، سيشهد تنفيذ دورة جديدة وهي تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI ويستفيد منها 25 متدربا من العاملين بإدارات التحول الرقمي.

وأشار إلى أهمية الدورة في تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وإدارتها واستخراج ما بها من فوائد، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وما تستلزمه من تطوير للبنية التحتية لزيادة سرعات الإنترنت واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في تركيب شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية وإعـداد متخصصين وتأهيلهم في تركيب شبكات الألياف الضوئية بهدف توفير المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التدريب على كيفية إنشاء شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها، كما يتيح للمتدربين المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية مما يساهم في توطين المعرفة التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير الكوادر المتخصصة في الأماكن القريبة من المشروعات المقرر إنشائها فى تلك المحافظات .

وأشار إلى أن الدورة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وإدارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات في ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة، بالإضافة إلى انتقال العاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة.