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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد أندي روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول بأداء زميله المصري محمد صلاح أمام وولفرهامبتون، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وصنع محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 3-1، وكان روبرتسون قائدًا للفريق في غياب فان دايك وأرنولد.
وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ليفربول الرسمي: "أعتقد أن محمد صلاح قدم أداءً جيدًا آخر في الشوط الثاني، كما فعلنا جميعًا، الشوط الأول لم نحضر جميعًا فيه".
وأضاف: "ربما يحصل محمد صلاح على الثناء عندما يسجل الأهداف فقط، وهذا أمر غير عادل، لقد منحنا تمريرتين حاسمتين أمام وولفرهامبتون وأعادنا إلى المباراة، وخلق الفرص لنا وفي الشوط الثاني كان جيدًا حقًا وربما حدّد إيقاعنا".
وعن هدفه الحاسم، أجاب:" أنا لا أسجل العديد من الأهداف، لذلك من الجيد دائمًا أن أسجّل، من الواضح أننا نعلم أنهم سريعون في الهجمات المرتدة من الركلات الركنية، لذلك كان علينا أن نكون في حالة تأهب".
واختتم: "أعلم أن محمد صلاح يمكنه دائمًا اختيار التمريرة، لذلك فكرت في أنه من الأفضل أن أذهب إلى هناك ولحسن الحظ، سجّلت الهدف، أنا سعيد بالهدف".

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