صحة الدقهلية: قافلة علاجية متنوعة في قرية برهام ببلقاس

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بقرية برهام مركز الستاموني ببلقاس ، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 376 مريضاً . وضمت 6 عيادات منهم ( باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل لتحاليل الدم

وقد جاء بيان القافلة الباطنة 75

العظام 56 ، الأطفال 75

النساء و تنظيم الأسرة 50؛ الجلدية 50

الأسنان 70.

كما تم إجراء 35 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 35 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 40 حالة اعتلال كلوى .

وأشار وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20230917-WA0005