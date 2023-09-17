بيراميدز يستهل ظهوره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي.. اليوم

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الرواندي، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على الملعب الإقليمي نياميرامبو، في إطار ذهاب منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض بيراميدز أول مباراة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي، بعد احتلاله المركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويستهدف فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل من مهمته في لقاء العودة بالقاهرة للتأهل إلى دور المجموعات.

وأعلن نادي بيراميدز غياب رمضان صبحي عن لقاء الجيش الرواندي بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة,

كما يفقد بيراميدز خدمات الثنائي محمد حمدي ومحمد رضا “بوبو”، بسبب الإصابة.

ويقود لقاء بيراميدز والجيش الرواندي تحكيميا كلا من جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.