ماذا فعل كولر بعد هزيمة كأس السوبر الإفريقي؟| شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب: "كولر وضع برنامج الاستعداد للمصري بعد السوبر الإفريقي مباشرة لمواجهة المصري البورسعيدي لحل أزمة ضيق الوقت".
وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مواجهات نارية لكبار الأندية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز.
ويصطدم النادي الأهلي بنظيره فريق المصري البورسعيدي فى إطار منافسات الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
فيما يواجه نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي بنظيره فريق بيراميدز فى الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.