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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: قرارات الرئيس السيسي تُعد رسائل طمأنة للمواطنين| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسة شديدة الحرص على تحقيق الطمأنة للمواطنين، حيث تشعر الدولة بحالة التضخم التي يعاني منها المجتمع والمستويات القياسية التي وصلت إليها الأسعار، لافتًا إلى أن جميع دول العالم تعاني من هذه الأزمة.

وأضاف “الكيلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي بالأمس هي بمثابة رسائل طمأنة للمواطن، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مواجهة الغلاء.

ولفت أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس إلى أن معاشات تكافل وكرامة هي أكبر نوع من تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يغطي برنامج تكافل وكرامة أكثر من 11 مليون شخص.

السيسي التضخم جامعة عين شمس تكافل وكرامة توك شو صدى البلد

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