وزير الرياضة ينيب مساعده لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بعد العودة من السنغال

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساعده لشئون البطولة، الدكتور عبد الأول محمد، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم، عقب عودتهم من السنغال، وانتهاء منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ونجحت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة في الحصول على 3 ميداليات "ذهبيتي عمر العوضي وعبد الرحمن عرابي وفضية يمنى عياد" و3 بطاقات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع البعثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عقب وصولهم إلى أرض الوطن، حيث قدم التهنئة على إنجازهم الجديد الذي حققوه، وظهورها بشكل مشرف خلال منافسات بطولة أفريقيا، متميناً لهم التوفيق وإحراز مزيد من الألقاب والبطولات فى رياضة الملاكمة تُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة كذلك للاتحاد المصرى للملاكمة، وجميع أعضاء البعثة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة تميز أبطال مصر فى رياضة الملاكمة، وقدرتهم على الفوز بمختلف البطولات، مبيناً أن مصر زاخرة بالمواهب فى الملاكمة، وتحرص الوزارة على رعايتهم وصقل قدراتهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للملاكمة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.