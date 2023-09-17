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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تجارية الإسماعيلية» تفتتح معرض أهلا مدارس بفايد

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رافقه العميد عمر الشافعي رئيس مجلس مدينة فايد معرض أهلا مدارس  بمدينة فايد.

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أكد أكرم الشافعي، على أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضا مجتمعيا يلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالأسواق.

وأشار جلال أبو الطاهر، إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل " أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - الأعياد"، وخلال أي ظروف إستثنائية تمر بها البلاد، موجها الشكر لكل منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

وشدد أسامة العدوي علي العمل سويا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار سعيد شعيب، إلي تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية والمكتبية ، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما اكد وائل عبد العزيز، علي التجار، أن عليهم دور مجتمعي كبير بعرض المعروضات  بأقل نسب تخفيضات في متناول الجميع في ظل استعداد المواطنين لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم، أن معرض «أهلًا مدارس» بمدينة فايد، يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب.

قالت آمال محمود، أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام، إلي مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد حاتم العدوي علي استمرار عمل المعرض علي مدار شهر علي أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقري في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم الي الجميع.

أضاف علي العدوي، مشيرا إلي التنسيق التام من أجل تنظيم معرض مميزا يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.

وأوضح محمد فايق، أن المعرض يتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.
 

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