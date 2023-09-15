الإسماعيلية .. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقنطرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 9 آخرون، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث إنقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها علي طريق القنطرة شرق الإسماعيلية.

وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص رقم ر ف ع 9852 علي طريق القنطرة شرق الإسماعيلية تابع الأحد الشركات، ما أسفر عن مصرع شخص إصابة 9 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتم مصرع المدعو مصطفى محمد سلامة 64 عاما، تم نقله إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، بينما تم نقل المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.