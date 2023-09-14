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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتجات مصرية بتخفيضات تصل إلى 30%

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

خلال افتتاح المعرض
خلال افتتاح المعرض

افتتح، أمس ، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، النائبة آمال رزق الله والنائب محمد طلبة، العميد وائل حمزة رئيس مجلس المدينة، اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية، المقدم عادل الجزار رئيس مباحث التموين، أحمد منصور مدير عام التموين، محمد السيد مدير الغرفة، معرض أهلا مدراس 2023 ، تحت شعار مبادرة ” كلنا واحد ” التابعة لوزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيضات تتراوح من 20 : 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطن، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد.

 

افتتاح معرض «أهلا مدارس 2023» في الإسماعيلية مساء اليوم

جاء ذلك بحضور هيئة مكتب الغرفة التجارية جلال ابو الطاهر نائب اول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير، وائل عبد العزيز امين صندوق وأحمد سامي سليم امين صندوق مساعد.

ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال محمود إبراهيم، صابر همام، حاتم العدوي، كمال حمودة، أحمد موسي، محمد فايق، علي العدوي، وعضوات مجلس سيدات الأعمال بتجارية الإسماعيلية.

جاء ذلك بالتعاون التام بين الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية و الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وخلال الجولة تفقد محافظ الإسماعيلية ورئيس تجارية الإسماعيلية، أقسام المعرض.

وحرص المحافظ ورئيس الغرفة، علي مراجعة الأسعار، وشددا على ضرورة الإلتزام بالتخفيضات وعدم رفع الأسعار، وضمان توفير الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية لتغطي كافة إحتياجات المواطنين وعدم نفاذها.

وأعطى محافظ الإسماعيلية تعليماته بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لها، ومراجعة الأسعار أولًا بأول، وضمان خلق منافسة بين العارضين والذي سينعكس بالإيجاب على المواطنين بتخفيض الأسعار.

من جانبه أكد أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، إنه وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفاته يتم التنسيق بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، لافتا إلي دور مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام فترة إقامة المعرض.

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أهلا مدارس الاسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي الغرفة التجارية بالإسماعيلية عام الدراسي الجديد 2023 2024

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