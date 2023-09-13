افتتاح معرض « أهلا مدارس 2023» في الإسماعيلية مساء اليوم

تابع أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، الإستعدادات النهائية قبل افتتاح معرض اهلا مدارس 2023، بساعات قليلة، مشددا على أهمية المتابعة الدورية لأسعار المعروضات وجودتها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق رئيس تجارية الإسماعيلية خلال جولته، قبل قليل، أعضاء مجلس الإدارة امال محمود ابراهيم، صابر همام، محمد فايق ومحمد السيد مدير الغرفة وأحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، المهندس محمد صابر رئيس حي ثالث، وأحمد منصور مدير عام التموين.

ومن المنتظر أن يفتتح رئيس الغرفة التجارية ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، معرض «أهلا مدارس 2023»، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية و مديرية التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه أكد أكرم الشافعي، على أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضا مجتمعيا يلبي كافة إحتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وأشار جلال ابو الطاهر، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية، إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل " أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - الأعياد" وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجها الشكر لكل منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

وشدد أسامة العدوي ، علي عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية العمل سويا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار سعيد شعيب، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية إلى تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما وجه وائل عبد العزيز،عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية دعوة للتجار وأصحاب محلات الفراشة وتنظيم المعارض من الحضور، مؤكدا أن عليهم دورا مجتمعيا كبيرا بوضع أقل نسب تخفيضات على أسعار التجهيزات وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية أن معرض «أهلًا مدارس»، يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب، والملابس الرياضية.

وأوضح محمد فايق، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية أن المعرض يتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.

قالت آمال محمود، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية إن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية إلى مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد كمال حمودة ، عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية على استمرار عمل المعرض علي مدار شهر علي أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقري في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم الي الجميع.

ونوه علي العدوي،عضو الغرف التجارية في الإسماعيلية إلي التنسيق التام مع محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن مديرية التموين من أجل تنظيم معرض مميز يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.

واختتم محمد السيد مدير الغرف التجارية في الإسماعيلية بأن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.