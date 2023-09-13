بتخفيضات 15%..مشاركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا مدارس

تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "اهلا مدارس".

وشاركت 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "اهلا مدارس"، في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي بحسب تقرير الشركة لوزير التموين.

وأكد اللواء احمد حسنين ان الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "اهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً الى انه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيه بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وسيتم طرح كمية 20 الف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيه، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة، واشار التقرير الوارد الى انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وقالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.