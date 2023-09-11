ردا على سؤال برلماني..وزير التموين: خطة للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول خطة الحكومة للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية.

وجاء رد وزير التموين يحمل خطة الوزارة للعمل على القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية وضمان توافرها، كما عرض التقرير بالأرقام إجمالي الإنتاج والاحتياطات في بعض السلع الأساسية في ظل تحديات واضحة على سلاسل الإمداد للغذاء في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الظروف التي أدت لتأثر الإنتاج مثل فترة الإغلاق نتيجة فيروس كورونا.



وأعرب النائب محمد عبد العزيز عن شكره للمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التموين في العمل للقضاء على الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكدا على حتمية استمرار رقابة مجلس النواب ومتابعة تنفيذ هذه الخطة وضرورة مضاعفة الحكومة الجهود الهادفة لتوفير السلع الأساسية بسعر مناسب للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.