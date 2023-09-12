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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مد الأوكازيون الصيفي في الإسماعيلية حتى 30 سبتمبر

صدى البلد

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إلتزام تجار الإسماعيلية ومنتسبي الغرفة التجارية بقرار وزير التموين بمد فترة التصفية الموسمية الأولي لعام 2023 « الاوكازيون الصيفي» حتي 30 سبتمبر الجاري.

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كما أشار أكرم الشافعي إلي أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا، نص علي  ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

اختتم اكرم الشافعي، أن ‏الأوكازيون يعد فرصة سانحة للمواطنين والتجار، حيث أن ‏التخفيضات تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجاري ويساهم في تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.


يشار إلي مشاركة 1720 محلا تجاريا في الاوكازيون، متنوعا ما بين أدوات منزلية، وملابس ومنتجات جلدية.

اتحاد الغرف التجارية الاوكازيون الصيفي التموين والتجارة الإسماعيلية الدكتور علي المصيلحي

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