تموين القليوبية: تخفيضات تصل لـ 50 % بمعارض أهلا مدارس

كشف عيد عبدالله مدير مدرية التموين بمحافظة القليوبية، آخر مستجدات وحجم الإقبال على معارض أهلا مدارس داخل المحافظة.

وقال عيد عبد الله في تصريحات له في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم افتتاح معرض أهلا مدارس بميدان المؤسسة بحي شبرا الخيمة كما تم افتتاح معرض أهلا مدارس في بنها"..

وأضاف عيد عبد الله:" هناك إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا مدارس لأن المعرض يوفر كافة المستلزمات الدراسية الخاصة بالطلاب".

وتابع عيد عبد اله:" معارض أهلا مدارس بها تخفيضات تبدأ من 20 % وتصل لـ 50 % في بعض المستلزمات".

واكمل عيد عبدالله:" معارض أهلا مدارس تعرض سلع غذائية بأسعار منخفضة عن مثيلتها في الأسواق ".