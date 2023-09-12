محافظ المنيا يفتتح "أهلا مدارس" ويعلن إقامة معارض بالمراكز

لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة فى متناول الجميع والمقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمحاسب أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل واللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من مسئولى الجهات ذات الصلة .

وأكد المحافظ، إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط و ملابس أحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام المعرض .