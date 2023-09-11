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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفد اللجنة التنفيذية لمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجى الذكى ).

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ولفت المحافظ إلى  أن المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست ( المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة) موجهاً بتسجيل كافة المقترحات والملاحظات لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.

يشار الي أن الدورة الثانية من المبادرة بدأت في استقبال الأعمال مطلع إبريل الماضي وحتى أول سبتمبر الجارى من خلال المنصة الالكترونية httpwww.sgg.eg وذلك بإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط و التنمية المحلية.

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