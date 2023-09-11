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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفة الترخيص.. إيقاف أعمال تعديل شقتين من سكني لتجاري بالمنيا

إيقاف تحويل شقة إلى
إيقاف تحويل شقة إلى محل تجارى

تواصل الوحدات المحلية لمدن وقري المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إيقاف أعمال تحويل شقتين من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شمال المدينة، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
 

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