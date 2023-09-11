مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم جنوب المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من قرية المحرص وأسفر الحادث عن جثة و مصابين.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.