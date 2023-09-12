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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمراكز المنيا

صيانة أعمدة وكشافات
صيانة أعمدة وكشافات الانارة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة .

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لإجراء صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة ، بقرى ( شوشة - بنى غنى )، حيث تم صيانة بعض الأعمدة وكشافاتها بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والقرى التابعة .

 

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كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي من صيانة أعمدة الكهرباء بقطاع منبال خاصة الأعمدة والكشافات المجاورة للمدارس للتأكد من سلامتها، و صيانة الكشافات على طريق مجزر منبال وطريق قرية مرزوق التابعة لمجلس قروي منبال .

ومن جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لإجراء الصيانة الدورية على أعمدة الإنارة والكشافات بقرى وشوارع القرى والمدينة، ففى قرية تله تم تنفيذ صيانة دورية لأعطال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات التالفة وتغيير اللمبات بالطرق الدائرية والرئيسية والفرعية حفاظا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ولتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية رفع كفاءة الطرق صيانة أعمدة الإنارة رفع الإشغالات خطة ترشيد استهلاك الكهرباء الشوارع الرئيسية والفرعية

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