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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 182 محضرا خلال حملة للإشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية في المنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات

تمكنت الوحدات المحلية بالمنيا تحرير 96 محضرا مخالفا وذلك خلال حملات مكبرة للإشغالات نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الميدانية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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من جانبه قال اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية حررت 13 محضر إشغال طريق خلال حملة مفاجأة تمت بالتعاون مع شرطة المرافق بكوبرى المحطة وبنطاق حي وسط المدينة، لإزالة ورفع الاشغالات على حرم الطريق العام والأرصفة الجانبية، وذلك في إطار عودة الانضباط للشارع والطريق العام، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إلى استمرار الوحدة المحلية فى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة كافة الاشغالات من على جانبي الطريق حيث أسفرت عن تحرير 86 محضرا بمحيط شوارع حى شمال٢ مدينة ملوى تنوعت مابين "إشغال طريق ـ ازالة ادارية ـ بائع متجول" .

وفى ذات السياق، أوضح عماد حسن رئيس مركز بني مزار، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع وازالة الاشغالات بطريق الدليل بالتنسيق مع ادارة الاشغالات والازالات بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 83 محضر إشغال منها 75 إزالة ادارية و 8 محاضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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