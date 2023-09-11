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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع مؤسسة بنك الطعام المصرى سبل دعم صغار المزارعين

وفد بنك الطعام
وفد بنك الطعام

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى برئاسة دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى والرئيس التنفيذى لبرنامج" وفرة"، بحضور اللواء  ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، سبل وآليات التعاون المشترك لدعم فئات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة من خلال برامج التمكين الاقتصادى لرفع إنتاجيتهم وتوعيتهم وتسويق منتجاتهم بهدف تحسين سبل العيش لهم .

 

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رحب المحافظ بالوفد مؤكداً حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطنى، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كافة الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء على المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الانتاجية الزراعية.

من جانبه، أوضح دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى، أن من أهم البرامج التى يعمل عليها بنك الطعام المصرى لدعم الفلاحين والمزارعين هى برامج زيادة الانتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة وذلك من خلال دعمهم فنياً وإمدادهم وتزويدهم بالأسمدة والتقاوى، فضلاً عن ضمان تسويق محاصيلهم الزراعية وتوعيتهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة، إلى جانب دعم مشروعات الانتاج الداجنى للسيدات وصغار المربين بما يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى .

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