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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنيا تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على التفصيل والخياطة

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة  بوحدة التدريب المتنقلة بقرية ابيوها مركز أبو قرقاص ،وعقد الاختبار النهائي  النظري والعملي .

وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل وجمعية نور القمر  في مجال التدريب المهني ، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب فى المحافظات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وفق أحدث معايير وأساليب التدريب العالمية .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية  ، أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة  أو بدء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم ،كما يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق ببرامج التدريب المجانية المتوفرة من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة وادارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، كما شارك فى فعاليات الختام ايمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة .

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IMG-20230912-WA0293
IMG-20230912-WA0294
IMG-20230912-WA0294

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