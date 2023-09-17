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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو Find X6 Pro يتحدي شاومي 13 ألترا.. معركة الكاميرا من الفائز؟

مقارنة بين أوبو Find
مقارنة بين أوبو Find X6 Pro وشاومي 13 ألترا

يعد هاتف Find X6 Pro وشاومي 13 ألترا من أفضل الهواتف الذكية في السوق، خاصة في قسم الكاميرا، حيث تتعاون شركة أوبو OPPO مع شركة Hasselblad لصناعة الكاميرات ذات التنسيق المتوسط ​​المتميزة، بينما يتم دعم هواتف شاومي ببراعة التصوير التي تتمتع بها العلامة التجارية الأسطورية للكاميرات لايكا Leica.

مقارنة بين أوبو Find X6 Pro وشاومي 13 ألترا


التصميم: 

يستخدم هاتف أوبو Fine X6 Pro تصميما خلفيا من الجلد ذو لونين مميزين باللونين البني والأبيض مع مقاومة للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، إلى جانب اللون البني وخياران باللون الأسود أو الأخضر، ويتميز الهاتف بطبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

 

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بينما يتميز هاتف شاومي 13 ألترا Xiaomi 13 Ultra بمواد جلدية مماثلة في الخلف وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ولكن بسمك أنحف بقياس 9.1 ملميتر بالنسبة لحماية الزجاج، يحتوي الإصدار Ultra على طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 1.

Oppo Find X6 Pro

الشاشة:

بالنظر إلى الشاشة، يحتوي هاتف أوبو Find X6 Pro على شاشة منحنية من نوع LTPO  AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، تدعم مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبجودة عرض QHD+، تبلغ دقتها 3168 × 1440 بكسل، وتدعم Dolby Vision، وHDR10+، وتعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وأقصى سطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

ويأتي هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بشاشة أصغر قليلا بقياس 6.73 بوصة ولكنه يستخدم لوحة OLED LTPO C7 المنحنية، ويأتي بدقة أعلى تبلغ 3200 × 1440 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ونظام تعتيم PWM 1920 هرتز، وما يصل إلى 2600 وحدة من السطوع الأقصى.

Xiaomi 13 Ultra

المواصفات والأداء:

عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن كلا الجهازين مزودان بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بتردد 4 نانومتر 3.2 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسومات Adreno الجديدة، وخيارات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

ولكنهما يختلفان فقط في خيارات التخزين حيث أن هاتف أوبو يأتي مزودا بخيارات 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، بينما يمتلك هاتف شاومي ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت وحتى سعة تخزين هائلة تبلغ 1 تيرابايت، كما تستخدم كلا العلامتين التجاريتين ذاكرة UFS 4.0.

البطارية:

من حيث البطارية، كلا الهاتفان مزودان ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ولكن زودت اوبو هاتفها الرائد بشحن سريع بقدرة 100 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، إلى جانب شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات، بينما يستخدم هاتف شاومي شاحن سريع بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات.

الكاميرا:

يعد هذا القسم هو أهم ما يميز كلا الهاتفين الذكيين، حيث يستخدم هاتف أوبو Find X6 Pro إعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية Hasselblad، وهي تتألف من مستشعر Sony IMX989 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل مزود بتقنية OIS يمكنه معالجة ضوء أكثر من السابق، وكاميرا أخرى ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر f/2.2 Sony IMX 890، وكاميرا مزودة بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x مقاس 65 ملميتر وتقريب رقمي يصل إلى 120x، وبالنسبة لصور السيلفي، يستخدم الهاتف كاميرا مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.5.

وبالنسبة لهاتف شاومي 13 ألترا، فهو يأتي بعدسة خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل وتستخدم بصريات Leica، تحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا Sony IMX989 مقاس 1 بوصة وفتحة عدسة متغيرة، وهي مقترنة بكاميرا Sony IMX858 بزاوية عريضة 122 درجة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع كاميرا بيريسكوب بصرية مزودة بمستشعر سونى IMX858  بدقة 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/3.0  تدعم التقريب البصري للصورة OIS وتقريب رقمي 120x وفلاش LED، بينما يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ميزات أخرى:

يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro بمواد الجرافيت من الجيل التالي لتبديد الحرارة، وحل Battery Health Engine الذي يحتفظ بنسبة 80 بالمائة من سعته الأصلية بعد 4 سنوات، كما يتميز الهاتف بمكبرات صوت استريو، ومحرك خطي، واتصال بشبكة WiFi 7، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنيةBluetooth 5.3، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، وتحديد المواقع GPS، ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف شاومي بتقنية تبريد سائلة تستخدم حتى يتمكن المستخدمون من التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية دون انخفاض الإطار أو ممارسة الألعاب بشكل مستمر لفترات طويلة، كما يتمتع الهاتف بدعم تقنية WiFi 6E ومكبرات صوت Dolby Atmos وشبكات الجيل الخامس 5G وNFC وSIM للاتصال.

مميزات هاتف Find X6 Pro

- طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2، كاميرا فائقة الاتساع بدقة أعلى، شحن سريع بقوة 100 وات، دعم لاتصال الواي فاي WiFi 7، ضمان 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

مميزات هاتف Xiaomi 13 Ultra

- أنحف قليلا وأخف وزنا، ودقة كاميرا أعلى قليلا، وفتحة عدسة متغيرة، ومجموعة تصوير اختيارية

على يبدو أن كلا الهاتفين الرائدين متقاربان وسيكون الأمر متروكا للمستخدم بشأن الميزة التي يجب إعطاء الأولوية لها عند اختيار الهاتف، ولكن في الحقيقة كلا الهاتفين يتمتعان بأداء وكاميرات رائدة واعدة.

مقارنة بين أوبو Find X6 Pro وشاومي 13 ألترا
شاومي أوبو Find X6 Pro Xiaomi 13 Ultra شاومي 13 ألترا مقارنات الموبايلات مقارنة الهواتف

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