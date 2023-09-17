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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تتألق بأحدث ظهور من سيارتها| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت بإطلالة صيفية، داخل سيارتها، بتوب كت أسود ونضارة شمسية كبيرة ذات اللون. 

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

 

 

 

أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث المسلسل حول 3 توائم، تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانةحيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم و تكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسلأيضًاحول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذيمن الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

 

أحداث مسلسل تلت التلاتة التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة غادة عبد الرازق الفنانة مي سليم موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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