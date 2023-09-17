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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

فريق بيراميدز - أرشيفية
فريق بيراميدز - أرشيفية

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس، إذاعة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، المقرر لها اليوم الأحد، في تمام الرابعة مساء، على الملعب الإقليمي نياميرامبو، في إطار مواجهات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الرياضية المصرية على موقع “فيس بوك”: “انتظروا مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا على ON TIME SPORTS.. في تمام 4:00 عصرًا.. كونوا على الموعد”.

 

بيراميدز ضد الجيش الرواندي

 

ويخوض بيراميدز أول مباراة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي، بعد احتلاله المركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل من مهمته في لقاء العودة بالقاهرة للتأهل إلى دور المجموعات.

وأعلن نادي بيراميدز غياب رمضان صبحي عن لقاء الجيش الرواندي بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة,

كما يغيب ثنائي محمد حمدي ومحمد رضا “بوبو”، بسبب الإصابة.

ويقود لقاء بيراميدز والجيش الرواندي تحكيميا كلا من جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

بيراميدز دوري ابطال افريقيا أون تايم سبورتس رمضان صبحي الجيش الرواندي

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