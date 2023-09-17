برلماني: قرارات الرئيس تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين

أشاد النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيرا إلي أنها تضمنت حزمة قرارات استثنائية وغير مسبوقة حيث تم تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذها ، ومن شأنها أن تستوعب الموجة التضخمية التي يواجهها المواطن المصري كنتيجة مباشرة للاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم.

وأوضح فهمي ، في بيان له اليوم ، أن تلك القرارات تؤكد أن البلاد تسير في مسارها الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل "الجمهورية الجديدة "،وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأكد فهمي، أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة تؤكد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

وأشار فهمي إلي إن الرئيس السيسي أعاد الصعيد لخريطة التنمية مرة أخرى، ورفع التهميش عن بعض المحافظات التى ظلت تعانى لسنوات طويلة من التهميش والإهمال، مشيرا أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم.

ولفت النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص طوال الوقت ومنذ توليه الحكم ، على دعم المواطن المصري بشكل مباشر وسط أزمات توجه العالم بأكمله، مشيرا إلي أن الرئيس السيسى يعمل دائما من أجل تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.