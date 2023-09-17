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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاطل أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي بشبين القناطر

جثة
جثة

لقى عاطل مصرعه، أثناء محاولته تسلق أحد أعمدة الكهرباء لقطع كابل الكهرباء وسرقته باستخدام مقص حديدي، وصعقه التيار، ولقى مصرعه علي الفور إثر إصابته بحروق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإخطار مجلس مدينة شبين القناطر لإعادة إصلاح الكابل المقطوع.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القلوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص خلف السجل المدني ببندر دائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمود ف ح"، 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضيتين، وذلك بسبب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء خلف السجل المدني لسرقة كابل كهرباء من خلال قطعه بنقص حديدي صعقه التيار ولقي مصرعه علي الفور وإصابته بحروق متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عاطل اللواء نبيل سليم مدير الطب الشرعى تحريات المباحث شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر مجلس مدينة شبين القناطر

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