اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 .. تفاصيل

أعلن اتحاد الكرة الموعد الرسمي لنهائي كأس مصر، وشارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، الموعد عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “اتحاد الكرة يحدد ١٣ مارس المقبل موعدا لنهائي كأس مصر عن الموسم الماضي”.

من جانب أخر، تلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدمة قوية بشأن المشاركة في بطولة السوبر المصري المزمع إقامتها خلال الفترة من 24 لـ 29 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق على استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري حتى لو فاز ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي التي لم تستكمل.

وأفاد أن فريق الزمالك لن يشارك في كأس السوبر المصري تطبيقا للعقوبة المفروضة عليه بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من البطولة، بالحرمان موسم وغرامة مالية قيمتها نصف مليون جنيه"