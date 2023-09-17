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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقا للشرائح التالية :

- الدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيع وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8 %
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7 %
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر : نسبة الزيادة 5%

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تكون تطبيق الزيتدة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 على مصروفات تعليم العام الدراسي 2022 / 2023 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدك الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم ، فيتم احتساب ايهما اكبر

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