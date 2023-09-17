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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربة منزل تنهي حياة شقيق طليقها في الخانكة

جثة
جثة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ربة منزل وشقيقتها، فيما تكثف الجهود لضبط آخرين، بتهمة إنهاء حياة  شقيق طليق المتهمة الأولى بسبب خلافات عائلية وزواج طليقها من آخرى تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي مأمور قسم الخصوص يفيد ورود بلاغا  بمصرع "ك ب" 33 سنة منجد إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.
وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجنى عليه واثنين من اشقائها واثنين آخرين "لهما معلومات جنائية"، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيام طليقها بالزواج من أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة منزل واشقائها و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق.

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