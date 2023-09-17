صحف السعودية: مغادرة الطائرة الإغاثية الثانية إلى ليبيا.. و2023 سنة الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية والضحايا

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة «الـ77 + الصين»

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا

"كاوست".. شراكات صينية لتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة

إطلاق عمليات تقويم مستوى الأداء لجميع مدارس المملكة

«الغذاء والدواء»: جميع مكونات مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية آمنة

نقص التمويل يهدد بتجويع أكثر من 4 ملايين يمني

السيول والفيضانات في ليبيا دمرت 891 بناية بشكل كامل في درنة

المغرب: مخاوف بيئية وصحية من تحلل جثث الزلزال

تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المتفرقة التي جاء ضمنها عمليات الاغاثة بعد اعصار ليبيا.

ذكرت صحيفة الرياض، قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الأحد إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف البيان أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023.



قالت صحيفة الرياض، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وتحمل على متنها 40 طنًا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وسيقوم فريقٌ مختصٌ من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.



سعوديًا، وفق الصحيفة، يبدأ مجلس الشورى السعودي غدٍاً الاثنين أعمال السنة الرابعة من دورة الثامنة والمقررة بدايتها حسب المادة الـ(13) من نظامه في تاريخ الثالث من ربيع الأول كل عام، وحسب المادة الـ(14) يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وتتجه الأنظار إلى مجلس الشورى حينما يرسم الخطاب الملكي المرتقب لخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الرابعة من دورة مجلس الشورى الثامنة، السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويحدد الملامح الأساسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكثيراً ما ينبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، مؤكداً على توجيهه للوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة.



غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان عقب زيارة خاصة، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.



نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، وألقى كلمة المملكة التي أكد فيها على إيمان المملكة بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.

وأوضح وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015م، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.

وذكرت الصحيفة، أنه في خطوة بارزة لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، عززت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) من شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة ومراكز الابتكار العالمية الرائدة في مدينة شينزين الصينية من خلال زيارة قام بها وفد صيني رفيع إلى الجامعة بتاريخ 14 سبتمبر 2023 ضم عمدة مدينة شينزين، تشين ويزونغ، إلى جانب 50 ممثلًا من جامعة تسينغهوا،ومدرسة تسينغهوا شينزن الدولية للدراسات العليا (Tsinghua SIGS)، ومعهد جامعة تسينغهوا في شينزين (RITS)، وجامعة هونغ كونغ الصينية في شينزين (CHUK-Shenzhen) وأكاديمية شينزين إينوكس، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة (SRIBD).

وفي إطار الزيارة، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كاوست لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، ونقل التقنية، والأبحاث، وتبادل المواهب، وبرامج التدريب، وريادة الأعمال. وتسعى هذه الشراكات إلى إعداد جيل جديد من قادة البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعد الشراكات مع مدينة شينزين الصينية جزءًا محوريًا من استراتيجية كاوست الجديدة، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، والتي من أهدافها ترسيخ التعاون العلمي بين كاوست ونخبة المؤسسات الأكاديمية ومراكز الابتكار في جميع أنحاء العالم، وخلق تحالفات علمية لتحفيز تبني التقنيات الواعدة.



وذكرت الصحيفة، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، ويهدف إلى تقويم أداء المدارس، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم العام.

ويأتي البرنامج الوطني الذي تنفذه الهيئة؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالميًا.



ذكرت صحيفة عكاظ، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

وشددت على أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية.

أشارت الهيئة إلى أن المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن المياه الغازية هي عبارة عن ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون، وقد تنتج أضرار بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف.



وذكرت عكاظ، حذر برنامج الغذاء العالمي من مخاطر حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب نقص التمويل.

وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنه، أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج.



ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، تعرض مجمل سكان الأرض خلال العام الجاري إلى جو حار ضاعف من فرص حصوله الاحتباس الحراري، وفق ما أكثد أكده بحث جديد.

ويأتي هذا الخبر وسط موجة من الأحداث المناخية القاسية طالت مناطق كثيرة في جميع أنحاء العالم، بدءاً بالفيضانات المدمّرة في الهند واليابان وليبيا، مروراً بحرائق الغابات الواسعة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وانتهاءً بالعواصف المدارية غير المسبوقة في شرق أفريقيا ونيوزيلندا والبرازيل.

رغم أن صيف 2023 كان تاريخياً، حيث تعاقبت خلاله ثلاثة أشهر هي الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، إلا أن فإن أحداثه لم تخرج بعيداً عن دائرة التوقعات.

فمنذ أمد طويل، أطلق علماء المناخ تحذيراتهم من فصول صيف قاسية تشهد موجات حرّ قاتلة وعواصف مفاجئة ومحيطات شديدة الحرارة.إن تحطيم هذا الصيف للعديد من الأرقام القياسية هو نتيجة واضحة لارتفاع حرارة النظام المناخي.

أما النتيجة الأخرى فهي الطقس المتطرّف الذي أصاب مناطق كثيرة بالجفاف والفيضانات وحرائق الغابات. وفي أكثر من مكان، كما في الهند واليونان وأغلب بلدان شرق المتوسط، تَبِع ارتفاع درجات الحرارة حصول هطولات مطرية غزيرة أو ومضية.

فمع كل درجة مئوية ترتفع فيها حرارة الغلاف الجوي للأرض تزداد كمية بخار الماء في الجو بنحو 1 إلى 7 في المائة.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، بعد مرور أكثر من أسبوع على فاجعة زلزال الحوز بالجنوب المغربي، ما زالت رائحة الموت تنبعث من المساكن المُدمَّرة، حيث بقيت بعض الجثث عالقة تحت الأنقاض، ما خلف ذعراً في أوساط السكان وزائري القرى المتضررة من أهل الخير وعائلات الضحايا.

ويصعب وصف شعور أهالي الضحايا بعد أن تعفنت جثث ذويهم وباتت تنبعث منها روائح كريهة، فيما تُسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال ما تبقى عالقاً قبل أن تبلغ الجثث درجات متقدمة من التحلل.



وأعرب سكان عن تخوفهم من أن تتسبب الروائح المنبعثة من الجثث العالقة تحت الأنقاض في مشاكل صحية خطيرة من خلال نقل الأمراض والعدوى، وأشاروا إلى أن تلك الجثث بدأت تتحلل وتصبح مصدراً للميكروبات الضارة بعد أسبوع تقريباً من وقوع الزلزال الذي سجل 7 درجات على مقياس ريختر، وخلف نحو 3 آلاف قتيل وآلاف المصابين.

غير أن الدكتور عبد الجليل حمزاوي، المتخصص في البيولوجيا الإحيائية، أوضح أنه لا يوجد علمياً أي خطر أو ضرر صحي يمكن أن تسببه الروائح المنبعثة من جثث المتوفين جراء كارثة طبيعية، بخلاف المتوفين بسبب أمراض شديدة العدوى مثل الإصابة بفيروس «كورونا» أو الطاعون أو التيفوئيد.

