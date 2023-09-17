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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: محمد صلاح رجل الأوقات الصعبة في ليفربول

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، خلال مواجهة وولفرهامبتون، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات أبرزها موقع ليفربول الرسمي: “تأثير محمد صلاح لا يصدق، لقد شارك في كل شيء، لم يكن رائعًا في الشوط الأول ولكن مرة أخرى بطريقة لعب جديدة ورأيناه وهو لاعب محوري بالتأكيد بالنسبة لنا، دائمًا ما يتواجد عندما تحتاج إليه مثل الجميع، تألق في الشوط الثاني، من الجيد حقًا ذلك”.

وأضاف: "لم نكن جاهزين في الشوط الأول بشكل واضح، لكن وولفرهامبتون قدم أداءً جيدًا، قد يتضح ذلك في لقطات عندما دخلوا بثلاث لاعبين لمنطقة الجزاء ولم نتواجد".

وتابع: "عملت مع بعض اللاعبين لسبعة أو ثمانية أسابيع ومع بعضهم لفترة أطول وأعرف متى يكونوا على ما يرام، لم يتمكنوا من ذلك في لحظات كثيرة. لقد رأيت ذلك مع ماكا، ورأيته مع لاعبين آخرين، ولم يظهروا جيدًا".

وواصل: "لكنني أعلم أيضًا أنه بعد خبرة طويلة، إذا تمكنت من اجتياز الشوط الأول بنتيجة معقولة، مثل عدم التأخر بشكل كبير، فيمكنك قلب الأمور، لكن الفريق كان بحاجة إلى المساعدة ولحسن الحظ تمكنا من تقديم المساعدة قليلاً مع تغيير وتغيير النظام ومثل هذه الأشياء، من الواضح أن شوطي المباراة كانا مختلفين تمامًا، لقد بدا الأمر أسهل لنا كثيرًا في الشوط الثاني، قد لعب ولفرهامبتون شوطًا أولًا رائعًا، ونحن كنا سيئين حقًا".

واختتم: "كنا جيدين حقًا في الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة وواصلنا التقدم وسجلنا هدفًا ثم احتجنا بعض الوقت لتسجيل الهدف الثاني، لكننا بقينا هادئين، لقد أحببت ذلك كثيرًا، لقد حاولنا حقًا اللعب وكسر الخطوط. لذا، 3-1 هي نتيجة لم أتوقعها بعد 20 دقيقة وربما ليس في الشوط الأول، لكن خلال الشوط الثاني كنا نستحق النتيجة، وهذا جيد".

كلوب ليفربول محمد صلاح وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

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