هل بطارية سلسلة iPhone 15 جيدة وتستاهل تشتري الموبايل بسببها؟

كشفت شركة آبل عن سعات بطاريات أجهزة iPhone 15 الأربعة، والتي جاءت أكبر قليلاً من أجهزة iPhone 14 السابقة.

فيما يلي سعات بطاريات أجهزة iPhone 15:

• iPhone 15: 3,349 mAh (كانت 3,279 mAh في iPhone 14)

• iPhone 15 Plus: 4,383 mAh (كانت 4,325 mAh في iPhone 14 Plus)

• iPhone 15 Pro: 3,274 mAh (كانت 3,200 mAh في iPhone 14 Pro)

• iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh (كانت 4,323 mAh في iPhone 14 Pro Max)

كما ترون، الزيادات في سعة البطاريات طفيفة، لذا إذا كانت هناك تحسينات ملحوظة في عمر البطارية، فستأتي على الأرجح من شرائح الشاشات الأكثر كفاءة - وليس من هذه الزيادات التي تقل عن 100 مللي أمبير في حجم البطاريات.

تم الكشف عن أجهزة iPhone 15 الأربعة في حدث خاص يوم الثلاثاء، وجميعها متاحة للطلب المسبق في عشرات الأسواق حول العالم.

من المهم ملاحظة أن هذه السعات هي السعات المعلنة من قبل آبل، وقد تكون السعات الفعلية مختلفة قليلاً.