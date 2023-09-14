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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حظر موبايل iPhone 12 في فرنسا.. لهذا السبب الخطير

حظر موبايل iPhone
حظر موبايل iPhone 12..لهذا السبب الخطير

أصدرت فرنسا قرارًا بمنع بيع iPhone 12 بسبب تجاوز معدل الامتصاص النوعي (SAR) للجهاز الحد القانوني.

وقالت الوكالة الوطنية للترددات (ANFR) في فرنسا إن الجهاز يصدر أكثر من الموجات الكهرومغناطيسية المسموح بها ، ويجب على الشركة التوقف عن بيع الجهاز على الفور.

واختبرت الوكالة 141 هاتفًا لـ SAR ، بما في ذلك هاتف Apple الذكي الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، ووجدت أنه يصدر 5.74 واط لكل كيلوجرام عندما يتم وضع الهاتف في الجيب. المعيار الأوروبي لـ SAR هو 4.0 واط لكل كيلوجرام.. تم العثور على iPhone أنه يلبي المتطلبات في الاختبار الثاني ، وهو وضع 5 مم من جسم الإنسان ، حيث يكون الحد 2.0 واط / كجم.

وقال بيان ANFR إن شركة Apple "يجب أن تبذل كل ما في وسعها" لحل هذه المشكلة في  iPhone  بسرعة أو سيتم أمرها باستدعاء جميع الوحدات المباعة في الدولة الأوروبية. وفقًا لجان نويل بارو ، وزير الاقتصاد الرقمي في فرنسا ، يمكن لشركة Apple إصلاح هذا الأمر من خلال تحديث البرنامج ومن المتوقع أن تفعل ذلك في غضون أسبوعين.

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ويضع الاتحاد الأوروبي حدود أمان لقيم SAR لحماية المستخدمين من خطر الإصابة بالسرطان ، وفقًا لبعض الدراسات العلمية.. أخبر بارو صحيفة Le Parisien أن البيانات التي تم جمعها بواسطة ANFR سيتم إرسالها إلى المنظمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال إنه قد يكون له "تأثير كرة الثلج على Apple" بالنسبة لـ iPhone 12 ، ولكن الواقع هو أن Apple قد باع بالفعل عشرات الملايين من الوحدات منذ إطلاقه في سبتمبر 2020. تم الآن إيقاف إنتاج سلسلة 12 بالكامل حيث تم إصدار iPhone 15 ، مما يعني أن مثل هذه الخطوة من غير المرجح أن تؤثر على مبيعات Apple بشكل كبير.

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