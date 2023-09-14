مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع eBay الأمريكي يبيع هاتف آيفون iPhone SE 2020 ليصل سعره بعد الخصم إلى 160 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4800 جنيه مصري ).

الآيفونات بترخص..اشتري موبايل iPhone SE الاقتصادي بـ 4800 جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone SE

يتميز iPhone SE 2020 بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة ودقة 1334 × 750 بكسل، ومعالج A13 Bionic، وكاميرا 12 ميجابكسل، ودعم شبكات الجيل الرابع LTE.

فيما يلي مواصفات iPhone SE 2020 بالتفصيل:

• الشاشة: شاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، ودقة 1334 × 750 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

• المعالج: معالج A13 Bionic.

• الكاميرات: كاميرا 12 ميجابكسل (عريضة).

• الذاكرة: 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64/128/256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

• الشبكة: دعم شبكات الجيل الرابع LTE، وشبكات الجيل الثالث 3G، وشبكات الجيل الثاني 2G.

• البطارية: بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 1821 مللي أمبير في الساعة.

• الميزات الأخرى: دعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط، ومقاومة الماء والغبار IP67 حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

فيما يلي بعض مزايا وعيوب iPhone SE 2020:

المزايا:

• سعره المنخفض نسبيًا مقارنة بباقي هواتف iPhone.

• تصميم أنيق وقوي.

• أداء ممتاز بفضل معالج A13 Bionic.

• كاميرا جيدة مع أداء رائع في الإضاءة المنخفضة.

العيوب:

• شاشة صغيرة مقارنة بباقي هواتف iPhone.

• صغر حجم البطارية.

• لا يدعم الشحن السريع بقوة عالية.

بشكل عام، يعد iPhone SE 2020 هاتفًا رائعًا يقدم أداءً وميزات ممتازة بسعر مناسب.