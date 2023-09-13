موبايل فخم من Realme وبكاميرا 200 ميجابكسل وسعره زهيد جدا

يعد هاتف جديد ريلمي 11 برو بلس، أفخم هواتف الشركة حتى الآن، ويأتي بتصميم أنيق ومميز، ومزايا تقنية متقدمة، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.

التصميم

يأتي ريلمي 11 برو بلس بتصميم أنيق ومميز، حيث يتميز بظهر زجاجي لامع مع إطار معدني. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا خلفية رباعية الشكل بارزة قليلًا عن جسم الهاتف. يبلغ حجم الهاتف 163.6 × 76.5 × 8.6 ملم، ويزن 188 جرامًا.

الشاشة

يتميز ريلمي 11 برو بلس بشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة +QHD (3200 × 1440 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا HDR10+ وتقنية Dolby Vision.

الأداء

يعتمد ريلمي 11 برو بلس على معالج ميديا تيك Dimensity 9000 5G ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. يدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 80 واط.

الكاميرات

يتميز ريلمي 11 برو بلس بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.

النظام

يعتمد ريلمي 11 برو بلس على نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم Realme UI 3.0.

ويعد ريلمي 11 برو بلس هاتفًا متميزًا يقدم مجموعة رائعة من الميزات والمواصفات، حيث يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة، بالإضافة إلى أداء قوي وكاميرات ممتازة. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 التي توفر شحنًا سريعًا للغاية ويبدأ سعره في السوق المصري من 13500 جنيه مصري.