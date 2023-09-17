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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"العلاج الطبيعى " بالدقهلية تتفقد 25 قسماً وتجرى 33 ألف جلسة فى أسبوعين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن قيام أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بالدقهلية، باستقبال نحو 18 ألفا و266 حالة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، بإجمالي جلسات يتجاوز الـ 33 ألف جلسة.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي  أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 5216 جلسة، علاوة على 1432 جلسة للأطفال، و1275 جلسة لمرضى الداخلي ونحو 853 لمرضى العناية. 

وأضاف عبدالمنعم أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات، فقد بلغ إجمالي عدد الجلسات 135 في قسم عناية الأطفال بالإضافة إلى 170 بالحضانات ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

أما على صعيد الجولات الميدانية لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى، إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا مروراً مكثفاً  على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بأنحاء المحافظة كافة، تضمنت نحو 25 زيارة لإدارات صحية عدة، بينها المطريه المنصوره نبروه السنبلاوين وميت غمر و منية النصر . 


وفى سياق متصل نظم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى منية النصر اجتماعا فنياً تخلله محاضرات علمية وتدريباً عملياً حول "تقييم وعلاج حالات انحناء العمود الفقرى" كما شهد القسم بمستشفى ميت غمر تدريباً لطلاب الامتياز على احتياطات مكافحة العدوى إلى جانب معايير الجودة والسلامة المهنية .

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الجولات الميدانية بروتوكول التعاون مستشفى منيه النصر وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة منية النصر

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