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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شافت نفسها بالكفن وغسلت خالتها .. رؤية مرعبة لـ حورية فرغلي

حورية فرغلى
حورية فرغلى

قالت الفنانة حورية فرغلي ، أنها رأت فى منامها رؤية مرعبة ، عنما كانت في سن العاشرة من عمرها، ولكنها لم تستطيع نسيانها مطلقًا ، حيث رأت نفسها مكفنة، ولم يظهر منها سوى يدها، وتنتظر الساعة تصل لـ 12، حتى تسأل .

وأضافت حورية خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في "العمق"، أنها حلمت وهى صغيرة رؤية صعبة جدًا لا تستطيع أن تتخطاها حتى الأن ، وهى  أنها رأت نفسها في صندوق خشب يشبه الغرفة المضيئة ، وكانت مكفنة تمامًا ماعدا يديها : وكانت تنتظر الساعة 12، لكى تسأل عن أعمالها.

والدتها أجبرتها تغسل خالتها:

قالت حورية فرغلي : أنها لا تستطيع مسامحة والدتها بعد أن أجبرتها على تغسيل خالتها بعد أن توفت بشكل مفاجيء أثناء تناولهم وجبة العشاء.

وتابعت حورية فورغلي ، قائلة: أن خالتها كانت تتناول العشاء بصحبة حورية ووالدتها ، وفجأة سقطت رأس خالتها وتوقعت حورية أنها نامت، لكن اكتشفوا أنها بالفعل توفيت بعد مجيء الدكتور، ثم اضطروا لربط رأسها حتى تاني يوم لأنه كان هذا اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.
وأشارت حورية فرغلي: أن تاني يوم الصبح عند مجيء المُغسلة ، قالت لوالدتها محتاجين حد  يكون معانا عشان الذهب الذي ترتديه".

لتوجه والدتها الكلام لحورية ، قائلة: "قومي غسلي خالتك عيب" وأضافت حورية فرغلي ، أنها نظرت لابنة خالتها وطلبت منها أن تقوم هى بهذه العملية ، لأنها لم تعش هذا الموقف من قبل ولم تشاهد أحد متوفي سابقًا..

وقالت حورية فرغلي: أنها بالفعل ذهبت مع المُغسلة، وكانت خائفة جدًا ، ثم أزاحت  المخدة لتجد رأس خالتها مخشب تمامًا نظرًا لطول الوقت، وبعد ما انتهت من الغسل خرجت بجانب زوج والدتها.

وعلق ، قائلاً: برافوا يا ريريت، كدة أتغفر لك 50 كبيرة من الكبائر، قُلت له مش كنت أعملهم الاول، وزعلت من ماما جدًا بسبب الموقف ده..

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