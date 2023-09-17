نائبة: قرارات الحماية الاجتماعية تخدم جهود تخفيف الأعباء.. والتنمية في الصعيد تتزايد

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية القرارات التى صدرت من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاحات الأخيرة في محافظة بني سويف، مشيرة إلى أنها تخدم جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدة أن ملف الحماية الاجتماعية من جانب القيادة السياسية يعتبر أولوية على كافة المستويات ومن ثم يعمل بشكل مستمر من أجله على أرض الواقع وخاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الافتتاحات التى تتم من جانب القيادة السياسية من وقت لآخر في مختلف المحافظات وتحديدًا الصعيد، تؤكد جهود التنمية الشاملة على كافة المستويات وخاصة على مستوى البنية التحتية التى تحتاجها قطاعات كبيرة في الدولة المصرية.