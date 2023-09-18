لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية توافق على 9 منظمات دولية.. مستندات

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والتى يصل عددها الى 9 منظمات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م فى الجريدة الرسمية بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.



كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:

- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.

- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.

- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.

- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.



وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى:

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.

- ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.

- أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.



وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.

- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات

- أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد.

- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

