عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية توافق على 9 منظمات دولية.. مستندات

صدى البلد

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والتى يصل عددها الى 9 منظمات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م فى الجريدة الرسمية بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:
- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.
- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.

وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
- ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
- أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
- أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

موضوعات متعلقة

الإدارية العليا ترفض طعن موظفين بشرق الدلتا

الإدارية العليا تلغي فصل موظف بإحدى الهيئات الحكومية

تأجيل دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطر

اليوم.. نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

غدا.. نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

لماذا استبعدت «الداخلية» مواطنا يحمل جنسية أجنبية إلى خارج البلاد.. تفاصيل

إعادة محاكمة متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

اليوم.. محاكمة موظف في شركة محمول بتهمة الاختلاس

ترشيحاتنا

مفأجاة سارة لجماهير الزمالك في مباراة أرتا سولار بدوري أبطال أفريقيا

كانوا محتجزين بإيران.. بايدن يعلن وصول 5 مواطنين أمريكيين لوطنهم

وزير خارجية بريطانيا: التجارة مع مصر بلغت مليار جنيه إسترليني عام 2022

لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية توافق على 9 منظمات دولية.. مستندات

كانتي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك في دوري أبطال آسيا

العراق .. مصرع وإصابة 7 أشخاص في هجوم على مطار عسكري قرب السليمانية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

حلقت شعرها زيرو.. ظهور صادم لـ لينا أحمد الفيشاوي بعد غياب طويل

الملك المصري يحكم.. لماذا أزال ليفربول شعار شركة الخمور الراعية عن جائزة محمد صلاح؟

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ